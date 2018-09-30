Министр экономики Ливии отметил важность сотрудничества Триполи и Москвы

Министр экономики и промышленности в правительстве национального согласия Ливии Наср Шаглян рассказал о развитии экономических отношений с Россией, а также отметил важность помощи со стороны Москвы «советами, знаниями и опытом».

«История отношений между Россией и Ливией насчитывает 50—60 лет. В 1970—1980-е годы эти отношения были особенно близкими. Российские эксперты очень хорошо знают Ливию. Поэтому Россия должна играть свою роль в сближении позиций сторон», — рассказал Шаглян RT.

По его словам, в ходе встречи в Минэкономразвития России был подготовлен меморандум, который будет подписан министрами экономики обеих стран при встрече глав государств.

«Мы обсудили с представителями государственных и частных компаний вопрос о заключении контракта о поставках значительного количества пшеницы. Это будет основа для ежегодных поставок пшеницы из России в Ливию по определённой квоте в качестве стратегического запаса», — добавил ливийский министр.

Он подчеркнул необходимость экономической поддержки Ливии со стороны России.

«Для нас важна помощь России советами, знаниями, опытом... Сирийский опыт имеет свою специфику. У нас в Ливии нет разных конфессий. У нас одна религия, одна конфессия и одно общество. У нас у всех общий предок», — сказал Шаглян.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита в ходе встречи подтвердили нацеленность на поддержание политического диалога по Ливии и Сирии.