Главы МИД России и Марокко договорились продолжить диалог по Ливии и Сирии
Об этом сообщается на сайте МИД России.
«Подтвердили обоюдную нацеленность на поддержание интенсивного политического диалога по представляющим взаимный интерес глобальным и региональным сюжетам, включая Ливию, Сирию и западносахарское урегулирование», — говорится в сообщении.
Встреча министров состоялась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии.