Главы МИД России и Марокко договорились продолжить диалог по Ливии и Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита в ходе встречи подтвердили нацеленность на поддержание политического диалога по Ливии и Сирии.

Об этом сообщается на сайте МИД России. «Подтвердили обоюдную нацеленность на поддержание интенсивного политического диалога по представляющим взаимный интерес глобальным и региональным сюжетам, включая Ливию, Сирию и западносахарское урегулирование», — говорится в сообщении. Встреча министров состоялась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии.