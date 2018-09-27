Главы МИД стран — членов СБ ООН обсудили ситуацию в Сирии
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на постоянное представительство России при ООН.
На встрече председательствовал госсекретарь США Майк Помпео. В ней также принял участие Генсек ООН Антониу Гутерреш.
«Стороны обсудили нераспространение вооружений и контроль над ними, ситуацию в Сирии, Йемене, Ливии и на Балканах», — сообщили в постпредстве России.
Отмечается, что встреча министров прошла перед заседанием СБ ООН по ситуации на Корейском полуострове.
Ранее стало известно, что Гутерреш обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии.