Главы МИД стран — членов СБ ООН обсудили ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в рабочем завтраке глав внешнеполитических ведомств стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, в ходе которого обсуждалась ситуация в Сирии.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на постоянное представительство России при ООН.

На встрече председательствовал госсекретарь США Майк Помпео. В ней также принял участие Генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Стороны обсудили нераспространение вооружений и контроль над ними, ситуацию в Сирии, Йемене, Ливии и на Балканах», — сообщили в постпредстве России.

Отмечается, что встреча министров прошла перед заседанием СБ ООН по ситуации на Корейском полуострове.

Ранее стало известно, что Гутерреш обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии.