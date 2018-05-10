Минсельхоз США сообщил о жалобе в ВТО на Индию

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Министерство сельского хозяйства США сообщило, что на Индию была подана жалоба во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отмечается, недовольство США связано с тем, что Индия, по американским данным, занижает сведения о поддержке рыночных цен на рис и пшеницу, а это, по мнению ведомства, является нарушением правил ВТО.

«Основываясь на расчётах США, представляется, что Индия значительно занижала свою поддержку рыночных цен на пшеницу и рис... США ожидают, что торговые партнёры будут соблюдать требования, на которые они согласились, присоединившись к ВТО», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что членство в ВТО и Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП) невыгодно для страны.

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