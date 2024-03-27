Госдеп: G7 изучает возможность понижения потолка цен на нефть из России
G7 обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть, сообщил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт.
- РИА Новости
«Короткий ответ — да», — приводит ТАСС его слова в ходе брифинга.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможное снижение потолка цен на российскую нефть негативно скажется на экономике Соединённых Штатов.
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