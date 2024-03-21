Лавров: снижение потолка цен на нефть из России будет иметь последствия для США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможное снижение потолка цен на российскую нефть негативно скажется на экономике Соединённых Штатов.

Об этом дипломат сказал в интервью для документального проекта «Нефть».

Лавров рассказал, что видел информацию о том, что Украина пытается убедить Вашингтон снизить лимит цен на российскую нефть до $30 за баррель. Он подчеркнул, что подобные требования выходят за все рамки.

«Но показательно, что США едва ли пойдут на поводу у Украины. Хотя бы потому, что это экономически может иметь последствия для самих американцев», — резюмировал он.

Ранее Лавров заявил, что американцы постоянно используют нефть и нефтяные цены как оружие.