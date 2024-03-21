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Лавров: снижение потолка цен на нефть из России будет иметь последствия для США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможное снижение потолка цен на российскую нефть негативно скажется на экономике Соединённых Штатов.

Об этом дипломат сказал в интервью для документального проекта «Нефть».

Лавров рассказал, что видел информацию о том, что Украина пытается убедить Вашингтон снизить лимит цен на российскую нефть до $30 за баррель. Он подчеркнул, что подобные требования выходят за все рамки.

«Но показательно, что США едва ли пойдут на поводу у Украины. Хотя бы потому, что это экономически может иметь последствия для самих американцев», — резюмировал он.

Ранее Лавров заявил, что американцы постоянно используют нефть и нефтяные цены как оружие.

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