Специалист Тимошенко дал прогноз по курсу юаня на ближайшую неделю

CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко рассказал, каким ожидается курс юаня в ближайшие дни.

В беседе с РИАМО он заявил, что торговый диапазон юаня 15—19 января может составить 12,15—12,40 рубля.

Как отметил эксперт, поддержку юаню могут оказать данные по рекордному росту товарооборота Китая с Россией по итогам 2023 года на 26,3%.

Кроме того, о постепенном восстановлении экономики КНР говорит ноябрьская статистика, согласно которой установлен рекорд по покупкам природного газа, считает Тимошенко.

«Способны добавить позитива валютам двух стран — Китая и РФ — и перспективы активного освоения юаневого рынка Россией как одного из ликвидных сегментов внешнего рынка», — добавил эксперт.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Аяз Алиев выразил мнение, что в феврале доллар, возможно, будет стоить 87—95 рублей.