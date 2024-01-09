Экономист Алиев: доллар может стоить 87—95 рублей в феврале

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев выразил мнение, что в феврале доллар может стоить 87—95 рублей.

«На курс рубля влияет множество факторов. Сейчас наиболее влияющими выступают геополитика, нефть, денежно-кредитная политика Центробанка РФ и административные меры», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, необходимо учитывать, что с 2024 года планируются закупки валюты, также исчерпает своё влияние на курс налоговый период.

«Исходя из сигналов ЦБ, дальнейшее повышение ключевой ставки маловероятно», — отметил Алиев.

Он добавил, что спрос россиян на иностранную валюту в настоящее время не является сильным фактором.

Ранее инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, каким ожидается курс рубля в первой половине января.