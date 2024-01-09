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Инвестстратег Бахтин дал прогноз по курсу рубля к доллару на первую половину января

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Инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, каким ожидается курс рубля в первой половине января.
Инвестстратег Бахтин дал прогноз по курсу рубля к доллару на первую половину января
  • РИА Новости

«Ожидаемый курс рубля к доллару на первую половину января — 88,5—91,5. С одной стороны, январь — статистически один из слабых для рубля периодов. Деловая активность на первую декаду месяца замирает, важных событий и новостей обычно мало, валютный рынок становится совсем тонким», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, для первой рабочей недели после длинных праздников характерно медленное пробуждение активности экономики и рынка.

Также отмечается, что спад цен на нефть в ноябре — декабре ещё не до конца отразился в объёмах поступающей выручки.

«В целом доллар на уровне 85—90 рублей видится комфортным курсом для экспортёров, импортёров и бюджета. Наши ожидания по среднегодовому курсу в 2024 году — 86,6 за доллар», — добавил эксперт.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что доллар на уровне 90 рублей — нормальный курс для нынешней ситуации.

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