Депутат Аксаков назвал доллар на уровне 90 рублей нормальным курсом

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что доллар на уровне 90 рублей — нормальный курс для нынешней ситуации.

«Я думаю, что лучше, чтобы он не колебался ни в ту, ни в другую сторону», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, нужен стабильный курс рубля.

«В наступившем году у него есть все шансы быть стабильным благодаря грамотной политике страны», — добавил Аксаков.

Ранее кандидат экономических наук доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова назвала маловероятным курс доллара по 60 рублей в 2024 году.