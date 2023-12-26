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Депутат Аксаков назвал доллар на уровне 90 рублей нормальным курсом

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что доллар на уровне 90 рублей — нормальный курс для нынешней ситуации.
Депутат Аксаков назвал доллар на уровне 90 рублей нормальным курсом
  • Gettyimages.ru
  • © SSV-Photo

«Я думаю, что лучше, чтобы он не колебался ни в ту, ни в другую сторону», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, нужен стабильный курс рубля.

«В наступившем году у него есть все шансы быть стабильным благодаря грамотной политике страны», — добавил Аксаков.

Ранее кандидат экономических наук доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова назвала маловероятным курс доллара по 60 рублей в 2024 году.

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