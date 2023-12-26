Экономист Белянчикова назвала маловероятным доллар по 60 рублей в 2024 году

Кандидат экономических наук доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова назвала маловероятным курс доллара по 60 рублей в 2024 году.

По её словам, ЦБ успешно сдерживает инфляцию в России высокой ключевой ставкой, которая при этом замедляет экономический рост.

«Это приводит к ослаблению внутреннего спроса, а это снижает потребность в импорте.... А пока существующие временные валютные ограничения, связанные с обязательной продажей и репатриацией валютной выручки в России, на ближайшие месяцы довершат дело», — приводит её слова «Газета.Ru».

Белянчикова назвала курс доллара 85—90 рублей «близким к истине» в 2024 году.

Ранее CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко прокомментировал динамику курса китайского юаня.