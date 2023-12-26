Экономист Белянчикова назвала маловероятным доллар по 60 рублей в 2024 году
- РИА Новости
По её словам, ЦБ успешно сдерживает инфляцию в России высокой ключевой ставкой, которая при этом замедляет экономический рост.
«Это приводит к ослаблению внутреннего спроса, а это снижает потребность в импорте.... А пока существующие временные валютные ограничения, связанные с обязательной продажей и репатриацией валютной выручки в России, на ближайшие месяцы довершат дело», — приводит её слова «Газета.Ru».
Белянчикова назвала курс доллара 85—90 рублей «близким к истине» в 2024 году.
Ранее CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко прокомментировал динамику курса китайского юаня.