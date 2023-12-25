Специалист Тимошенко дал прогноз по курсу юаня на ближайшие дни
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В беседе с РИАМО он заявил, что позитивно играют на стороне валюты КНР новости от SWIFT о том, что юань обогнал иену в качестве валюты с четвёртой по величине долей в международных платежах в ноябре впервые с начала 2022 года.
По словам эксперта, Китай сохраняет политику перевода своих внешних операций на собственную нацвалюту.
На стабильность курса оказывает влияние и то, что Банк России в конце прошлой недели продал в рамках валютного свопа 3,75 млрд. На Московской бирже юань поддерживают заявления российских властей о рекордных поставках энергоресурсов в КНР.
Тимошенко прогнозирует, что торговый диапазон юаня на текущей неделе окажется в районе 12—13 рублей.
Ранее Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, рассказал в беседе с RT, как будут меняться курсы доллара и евро в ближайшее время.