Специалист Тимошенко дал прогноз по курсу юаня на ближайшие дни

CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко прокомментировал динамику курса китайского юаня.

В беседе с РИАМО он заявил, что позитивно играют на стороне валюты КНР новости от SWIFT о том, что юань обогнал иену в качестве валюты с четвёртой по величине долей в международных платежах в ноябре впервые с начала 2022 года.

По словам эксперта, Китай сохраняет политику перевода своих внешних операций на собственную нацвалюту.

На стабильность курса оказывает влияние и то, что Банк России в конце прошлой недели продал в рамках валютного свопа 3,75 млрд. На Московской бирже юань поддерживают заявления российских властей о рекордных поставках энергоресурсов в КНР.

Тимошенко прогнозирует, что торговый диапазон юаня на текущей неделе окажется в районе 12—13 рублей.

Ранее Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, рассказал в беседе с RT, как будут меняться курсы доллара и евро в ближайшее время.