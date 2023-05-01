Специалист Митрахович рассказал о перспективах России на рынке мирного атома

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заявил, что у России заманчивые перспективы на рынке мирного атома.

«Каждая страна будет принимать решение о том, у какой компании заказывать постройку атомной электростанции, в зависимости от своих национальных интересов и предпочтений. А также от того, сколько денег и времени она готова потратить», — сказал он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Он напомнил, что многие страны Глобального Юга готовы работать с Россией в сфере мирного атома. Как считает эксперт, электричество понадобится всем.

Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.