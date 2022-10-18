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Исследование: более 50% держателей кредиток почти не используют их

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Банк «Синара» (ранее СКБ-банк) провёл всероссийский опрос с целью выяснить, в каких ситуациях россияне используют кредитные карты. Оказалось, что порядка 53% пользователей применяют кредитную карту редко и крайне осторожно.
Исследование: более 50% держателей кредиток почти не используют их
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Об этом пишет «Газета.Ru».

43% респондентов от 25 лет признались, что прибегают к помощи кредитки в случае, «если не удалось уложиться в зарплату». При этом 36% из них используют кредитку раз в месяц и реже, а 30% — не чаще двух-трёх раз в месяц.

Как альтернативу потребительскому кредиту или займу кредитную карту выбирают 20% респондентов.

Для повседневных трат несколько раз в неделю или каждый день использует кредитку 16% опрошенных. Только 11% держателей кредитных карт можно назвать активными пользователями. Они отметили, что карта для них является основным платёжным средством.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.

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