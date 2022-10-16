Глава Nomisma Energia Табарелли заявил об «энергетическом шоке» в Европе из-за роста цен

Европа и Италия переживают энергетический шок невиданных масштабов на фоне роста цен за электроэнергию почти в два раза, заявил президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли.

Он отметил что в октябре тарифы выросли в два раза. По словам Табарелли, ранее стоимость газа составляла €0,7-0,8 за кубометр, к началу года цены взлетели до €1,37.

«Теперь, в октябре, была преодолена отметка в €2,3: Европа и Италия переживают энергетический шок невиданных ранее масштабов», — цитирует его газета la Repubblica.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что благополучие Евросоюза базировалось на дешёвых энергоресурсах из России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Евросоюз платит бешеные деньги США за газ, лишая свою экономику конкурентоспособности.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала власти ФРГ запустить газопровод «Северный поток — 2» — или страна окажется «в большом проигрыше».