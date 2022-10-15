В немецкой партии АдГ призвали запустить «Северный поток — 2»

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала власти ФРГ запустить газопровод «Северный поток — 2» — или страна окажется «в большом проигрыше».

«Против Германии ведётся экономическая война», — приводит ТАСС её слова в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Вайдель призвала к проведению переговоров по ситуации вокруг Украины и вводу в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Она уточнила, что в перспективе ФРГ может оказаться «в большом проигрыше».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» обеспечивали энергетическую надёжность Германии, теперь у Берлина такой возможности нет.

По словам вице-премьера России Александра Новака, диверсии против газопроводов фактически обнулили энергетическую безопасность Европы.