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Путин заявил, что «Северные потоки» обеспечивали энергетическую надёжность Германии

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Газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» обеспечивали энергетическую надёжность Германии, теперь у Берлина такой возможности нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, с интересами Германии не считаются, так как газопроводы были подорваны.

«Они хоть и не работали, но это был элемент надёжности, что в крайнем случае их можно включить, но теперь такой возможности нет», — сказал Путин на пресс-конференции с журналистами.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о наличии у России разведданных о диверсиях на «Северных потоках».

26 сентября произошли диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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