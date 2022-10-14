Путин заявил, что «Северные потоки» обеспечивали энергетическую надёжность Германии

Газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» обеспечивали энергетическую надёжность Германии, теперь у Берлина такой возможности нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, с интересами Германии не считаются, так как газопроводы были подорваны.

«Они хоть и не работали, но это был элемент надёжности, что в крайнем случае их можно включить, но теперь такой возможности нет», — сказал Путин на пресс-конференции с журналистами.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о наличии у России разведданных о диверсиях на «Северных потоках».

26 сентября произошли диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2».