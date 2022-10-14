Новак заявил, что теракты на «Северных потоках» обнулили энергобезопасность Европы

Теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» фактически обнулили энергетическую безопасность Европы. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Европа, для её энергетической безопасности то, что произошло, — обнулило фактически её энергетическую безопасность», — приводит РИА Новости его слова на полях Российской энергетической недели.

Новак добавил, что организаторы этих терактов ввергли Европу в энергетическую бедность.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Северные потоки» обеспечивали энергетическую надёжность Германии.