Новак заявил, что теракты на «Северных потоках» обнулили энергобезопасность Европы
- AFP
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«Европа, для её энергетической безопасности то, что произошло, — обнулило фактически её энергетическую безопасность», — приводит РИА Новости его слова на полях Российской энергетической недели.
Новак добавил, что организаторы этих терактов ввергли Европу в энергетическую бедность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Северные потоки» обеспечивали энергетическую надёжность Германии.