Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз платит бешеные деньги США за газ, лишая свою экономику конкурентоспособности.

По словам Пескова, американцы «зарабатывают бешеные деньги, потому что они продают в три, в четыре раза дороже газ».

«И европейцы платят им, тем самым лишая свою экономику конкурентоспособности», — отметил пресс-секретарь президента в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Ранее директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.