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Лебедев прокомментировал повреждения ниток трубопровода «Северный поток»

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Дизайнер Артемий Лебедев в постоянной рубрике «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался о повреждении труб газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Лебедев прокомментировал повреждения ниток трубопровода «Северный поток»
  • RT

Лебедев считает, что к повреждению трубопроводов причастны США. По его словам, за последние тридцать лет он не помнит «ничего такого же масштаба». Также он заявил, что «американцы давно угрожали» трубопроводу.

По его мнению, таким образом Россию пытаются «жёстко раздружить» с Германией. Он добавил, что «это очень плохо, потому что немецкая промышленность сейчас накроется». Также он заявил, что перспективы восстановления трубопровода «очень туманные и непонятно, сколько это займёт времени».

«Понятно, что сейчас приближается зима, повышаются ставки, и американцы сделали самую подлую... которую можно было только сделать», — сказал он.

Ранее Генпрокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Дело расследует Федеральная служба безопасности.

В Кремле сообщили, что Путиным дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии на «Северных потоках», по сути — акту международного терроризма.

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