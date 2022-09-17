Позиция властей в Берлине остаётся неизменной по поводу «Северного потока — 2», сертификация которого была остановлена в феврале.

«Наша позиция неизменна», — сказал ТАСС представитель правительства ФРГ.

Президент России Владимир Путин, выступая по итогам саммита ШОС, напомнил, что Германия, «если приспичило», может снять санкции с «Северного потока — 2».

По его словам, нужно «только кнопку нажать — и всё пошло».

Как ранее напомнил «Газпром», запасы в подземных хранилищах газа в странах Европы не гарантируют им надёжное прохождение осенне-зимнего периода.

Так, например, в Германии в прошлом сезоне, который начался 1 октября 2021 года и закончился 31 марта 2022 года, потребление газа составило 57 млрд куб. м. В среднем это 9,5 млрд куб. м в месяц.

Сейчас же уровень заполненности ПХГ Германии составляет 89%. Объём активного газа при этом — 19,3 млрд куб. м.

По мнению Der Spiegel, экономику Германии на фоне энергокризиса ожидает рецессия и «трагедия в пяти актах».