Проект по налоговой системе внесут в Госдуму в весеннюю сессию

Проект по совершенствованию налоговой системы будет внесён кабмином в Государственную думу в весеннюю сессию.

Об этом сообщила пресс-служба Госдумы со ссылкой на заявление председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

«Законопроект будет внесён правительством в Госдуму в весеннюю сессию», — сказал он.

Вместе с этим Володин добавил, что последующее обсуждение совершенствования налоговой системы страны будет проходить также открыто.

Ранее Володин выступил за то, чтобы прогрессивная шкала налогообложения доходов не затрагивала участников специальной военной операции.