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Проект по налоговой системе внесут в Госдуму в весеннюю сессию

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Проект по совершенствованию налоговой системы будет внесён кабмином в Государственную думу в весеннюю сессию.
Проект по налоговой системе внесут в Госдуму в весеннюю сессию
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Госдумы со ссылкой на заявление председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

«Законопроект будет внесён правительством в Госдуму в весеннюю сессию», — сказал он.

Вместе с этим Володин добавил, что последующее обсуждение совершенствования налоговой системы страны будет проходить также открыто. 

Ранее Володин выступил за то, чтобы прогрессивная шкала налогообложения доходов не затрагивала участников специальной военной операции.

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