Проект по налоговой системе внесут в Госдуму в весеннюю сессию
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Госдумы со ссылкой на заявление председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
«Законопроект будет внесён правительством в Госдуму в весеннюю сессию», — сказал он.
Вместе с этим Володин добавил, что последующее обсуждение совершенствования налоговой системы страны будет проходить также открыто.
Ранее Володин выступил за то, чтобы прогрессивная шкала налогообложения доходов не затрагивала участников специальной военной операции.