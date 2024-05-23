Володин: прогрессивная налоговая шкала не должна затрагивать участников СВО

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за то, чтобы прогрессивная шкала налообложения доходов не затрагивала участников специальной военной операции.

«Прогрессивная шкала должна быть справедливой… Она не коснётся участников специальной военной операции. Они защищают нас, они защищают страну», — сказал спикер Госдумы во время парламентских слушаний.

Володин предложил считать это «первой рекомендацией». Министр финансов Антон Силуанов поддержал идею сохранения плоской шкалы НДФЛ для участников СВО, пишет РИА Новости.

«Мы, конечно, поддерживаем это предложение, это абсолютно справедливое предложение, потому что наши бойцы нуждаются в нашем внимании, нашей поддержке», — сказал он.

Силуанов ранее сообщил, что дополнительные доходы от прогрессивной шкалы НДФЛ пойдут на помощь семьям с детьми.