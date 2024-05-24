В Израиле сравнили решение суда ООН по Рафаху с «публичным самоубийством»

Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что выполнение решения Международного суда ООН, обязывающего Израиль прекратить военную операцию в Рафахе, означало бы «публичное самоубийство».

По его словам, ничто в мире не заставит Израиль согласиться с решением суда ООН.

«Нет такой силы в мире, которая заставит нас совершить публичное самоубийство, потому что именно так выглядит требование суда ООН прекратить нашу войну против ХАМАС», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе. Также он постановил, что Израиль должен обеспечить доступ следователей в сектор Газа.