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В Израиле сравнили решение суда ООН по Рафаху с «публичным самоубийством»

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Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что выполнение решения Международного суда ООН, обязывающего Израиль прекратить военную операцию в Рафахе, означало бы «публичное самоубийство».
В Израиле сравнили решение суда ООН по Рафаху с «публичным самоубийством»
  • AP

По его словам, ничто в мире не заставит Израиль согласиться с решением суда ООН.

«Нет такой силы в мире, которая заставит нас совершить публичное самоубийство, потому что именно так выглядит требование суда ООН прекратить нашу войну против ХАМАС», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе. Также он постановил, что Израиль должен обеспечить доступ следователей в сектор Газа.

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