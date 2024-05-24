Суд на Украине закрыл дело о разгонах «евромайдана» со стороны «Беркута»

Шевченковский суд Киева закрыл дело о двух разгонах «евромайдана» «Беркутом» и снял все обвинения и арест имущества с подозреваемых.

Как сообщает «СТРАНА.ua», в числе подозреваемых по делу проходили экс-глава управления общественной безопасности ГУ МВД Киева Олег Мариненко, двое бывших заместителей командира полка киевского «Беркута» Андрей Дидюк и Николай Тягнирядно, и. о. командира 4-й роты киевского «Беркута» и командир 3-й роты киевского «Беркута» Юрий Шевченко и Евгений Антонов.

В 2023 году на Украине заявили о решении заочно судить экс-руководство МВД времён Януковича.

Имён фигурантов дела в прокуратуре не назвали. По данным из открытых источников, МВД Украины на тот момент возглавлял Виталий Захарченко.