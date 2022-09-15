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«Газпром»: запасы в ПХГ Европы не гарантируют надёжное прохождение осенне-зимнего сезона

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Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) в странах Европы не гарантируют им надёжное прохождение осенне-зимнего периода, заявил «Газпром».
«Газпром»: запасы в ПХГ Европы не гарантируют надёжное прохождение осенне-зимнего сезона
  • AP

Данные Gas Infrastructure Europe свидетельствуют о том, что на 13 сентября запасы газа в ПХГ Европы были восполнены на 58,4 млрд куб. м.

При этом для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать ещё 14 млрд куб. м газа, напомнили в компании.

«При этом даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надёжное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП)», — подчеркнул «Газпром».

Объясняется это тем, что в Германии в прошлом сезоне, который начался 1 октября 2021 года и закончился 31 марта 2022 года, потребление газа составило 57 млрд куб. м. В среднем это 9,5 млрд куб. м в месяц.

Сейчас же уровень заполненности ПХГ Германии составляет 89%. Объём активного газа при этом — 19,3 млрд куб. м.

«Таким образом, объём запасов газа в хранилищах Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением во время ОЗП в течение всего двух месяцев из шести», — рассказали в пресс-службе.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что на данный момент властям страны не удаётся снизить цены на газ.

По мнению Der Spiegel, экономику Германии на фоне энергокризиса ожидает рецессия и «трагедия в пяти актах» — первые предприятия прекращают работу, падает потребление.

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