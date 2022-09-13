Der Spiegel: экономику Германии ждёт рецессия и «трагедия в пяти актах»

Экономику Германии на фоне энергокризиса ожидает рецессия и «трагедия в пяти актах» — первые предприятия прекращают работу, падает потребление, сообщает Der Spiegel.

«Немецкая экономика неудержимо скатывается в кризис, способный надолго ослабить страну. Это — трагедия в пяти актах», — говорится в материале издания.

Отмечается, что первые признаки кризиса уже испытали на себя предприятия, которые зависят от газа и электроэнергии, в числе которых — производители бумаги, удобрений и стали. Им приходится переложить возросшие цены на потребителей, которые теперь также вынуждены экономить из-за роста счетов на электричество и газ.

«И тут поднимается занавес и начинается четвертый акт трагедии, имеющий все признаки экономической катастрофы: потребительский настрой ещё никогда не был таким плохим за всю историю Федеративной республики», — подчёркивает Der Spiegel.

Таким образом, в стране сокращается уровень потребления, прекращают работу основные предприятия, что приведёт впоследствии к безработице.

«Пятым актом экономической драмы» в издании назвали рецессию.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин с декабря 2021 года готовился к прекращению поставок российского газа.

Позже глава МИД ФРГ Бербок признала, что Германия не может сразу отказаться от газа из России.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что санкции и отношение к Путину привели ЕС к серьёзным проблемам будущей зимой.