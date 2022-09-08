военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минэкономики ФРГ прокомментировало ситуацию после приостановки поставок российского газа

Короткая ссылка
Глава минэкономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек прокомментировал ситуацию после приостановки поставок российского газа.
Минэкономики ФРГ прокомментировало ситуацию после приостановки поставок российского газа
  • AFP
  • © John MACDOUGALL

«Газа из России нет неделю, хранилища продолжают наполняться, после короткого взлёта на бирже цены всё ещё высокие и очень высокие, но не взрывные», — цитирует Хабека РИА Новости.

Он отметил, что на настоящий момент властям ФРГ не удаётся снизить цены на газ.

«Это займёт ещё немного времени, мы окажем компаниям любую поддержку», — заключил Хабек.

Ранее в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку».

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить