Минэкономики ФРГ прокомментировало ситуацию после приостановки поставок российского газа
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«Газа из России нет неделю, хранилища продолжают наполняться, после короткого взлёта на бирже цены всё ещё высокие и очень высокие, но не взрывные», — цитирует Хабека РИА Новости.
Он отметил, что на настоящий момент властям ФРГ не удаётся снизить цены на газ.
«Это займёт ещё немного времени, мы окажем компаниям любую поддержку», — заключил Хабек.
Ранее в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку».
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.