Минэкономики ФРГ прокомментировало ситуацию после приостановки поставок российского газа

Глава минэкономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек прокомментировал ситуацию после приостановки поставок российского газа.

«Газа из России нет неделю, хранилища продолжают наполняться, после короткого взлёта на бирже цены всё ещё высокие и очень высокие, но не взрывные», — цитирует Хабека РИА Новости.

Он отметил, что на настоящий момент властям ФРГ не удаётся снизить цены на газ.

«Это займёт ещё немного времени, мы окажем компаниям любую поддержку», — заключил Хабек.

Ранее в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку».

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.