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СБУ заочно предъявила обвинения спикеру Совфеда Матвиенко

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Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
СБУ заочно предъявила обвинения спикеру Совфеда Матвиенко
  • РИА Новости

Как указывает ТАСС со ссылкой на заявление украинской спецслужбы, обвинения предъявлены по двум уголовным статьям.

Украинская сторона обвиняет Матвиенко в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и в оправдании действий России.

В рамках расследования была проведена судебно-лингвистическая экспертиза.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения музыканту и продюсеру Юрию Бардашу по четырём статьям уголовного кодекса.

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