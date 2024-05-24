СБУ заочно предъявила обвинения спикеру Совфеда Матвиенко

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Как указывает ТАСС со ссылкой на заявление украинской спецслужбы, обвинения предъявлены по двум уголовным статьям.

Украинская сторона обвиняет Матвиенко в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и в оправдании действий России.

В рамках расследования была проведена судебно-лингвистическая экспертиза.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения музыканту и продюсеру Юрию Бардашу по четырём статьям уголовного кодекса.