СБУ заочно предъявила обвинения спикеру Совфеда Матвиенко
- РИА Новости
Как указывает ТАСС со ссылкой на заявление украинской спецслужбы, обвинения предъявлены по двум уголовным статьям.
Украинская сторона обвиняет Матвиенко в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и в оправдании действий России.
В рамках расследования была проведена судебно-лингвистическая экспертиза.
Ранее СБУ заочно предъявила обвинения музыканту и продюсеру Юрию Бардашу по четырём статьям уголовного кодекса.