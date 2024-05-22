СБУ заочно предъявила обвинения продюсеру Бардашу, который получил паспорт России
- РИА Новости
Об этом украинское ведомство сообщает в Telegram.
Отмечается, что Бардашу предъявлены обвинения в публичных призывах к изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению границ Украины и оправдании действий России.
В январе Бардаш получил российский паспорт на своей «малой Родине», в Луганске.
В мае 2023 года он заявил, что Соединённые Штаты ведут пропагандистскую работу на Украине со времён распада Советского Союза.