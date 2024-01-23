Продюсер групп Quest Pistols и «Грибы» Бардаш получил паспорт России

Украинский продюсер, создатель групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш получил российский паспорт.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на его PR-директора Викторию Разумову.

«Юрий сегодня получил российский паспорт спустя почти два года пребывания в Москве», — сказала она.

По её словам, Бардаш получил российский паспорт на своей «малой Родине», в Луганске.

В мае 2023 года Бардаш заявил, что Соединённые Штаты ведут пропагандистскую работу на Украине со времён распада Советского Союза.

Также Бардаш высказался о ситуации с артистами, уехавшими из России.