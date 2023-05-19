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Продюсер Бардаш: США ведут пропагандистскую работу на Украине со времён распада СССР

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Продюсер, создатель групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш заявил, что Соединённые Штаты ведут пропагандистскую работу на Украине со времён распада Советского Союза.
Продюсер Бардаш: США ведут пропагандистскую работу на Украине со времён распада СССР
  • AP

«Это всё субсидировалось Америкой. Всё финансирование шло из Америки», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, «неокрепших умов» на Украине сейчас 90%, а они сильно подвержены влиянию извне.

«Людей оболванивали на Украине с самого распада Советского Союза... Они подготовили это общество. И отвлекали поп-культурой», — добавил Бардаш.

Ранее продюсер Бардаш высказался о ситуации с артистами, уехавшими из России.

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