Продюсер Бардаш высказался о ситуации с артистами, уехавшими из России

Продюсер, создатель групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш прокомментировал ситуацию с артистами, которые уехали из России.

В беседе с телеканалом «360» он выразил мнение, что артистов могут принять обратно только после прохождения процесса перевоспитания.

«Это единственный шанс, при котором они все смогут вернуться назад. Потому что вдали от Родины и чахнуть я не посоветую никому. Я два года жил в Лос-Анджелесе, я знаю, что такое быть не дома. Они должны перевоспитаться, осознать, что происходит», — сказал Бардаш.

Он также посоветовал уехавшим артистам посетить Донбасс.