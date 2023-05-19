Продюсер Бардаш высказался о ситуации с артистами, уехавшими из России
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В беседе с телеканалом «360» он выразил мнение, что артистов могут принять обратно только после прохождения процесса перевоспитания.
«Это единственный шанс, при котором они все смогут вернуться назад. Потому что вдали от Родины и чахнуть я не посоветую никому. Я два года жил в Лос-Анджелесе, я знаю, что такое быть не дома. Они должны перевоспитаться, осознать, что происходит», — сказал Бардаш.
Он также посоветовал уехавшим артистам посетить Донбасс.