Вооружённые силы РФ за неделю нанесли 49 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам противника. Об этом заявили в Минобороны России. Поражены военная аэродромная инфраструктура ВСУ, места хранения ракет, боеприпасов и топлива, цеха по производству безэкипажных катеров и БПЛА. Удары наносились также по предприятиям ВПК Украины и пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников. Совокупные потери ВСУ за неделю составили до 11 205 военнослужащих.

Министерство обороны РФ отчиталось о действиях Вооружённых сил России в зоне СВО в период с 18 по 24 мая. По данным ведомства, за эту неделю ВС РФ нанесли 49 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены военная аэродромная инфраструктура противника, места хранения ракет, боеприпасов и топлива, а также цеха по производству безэкипажных катеров и беспилотников.

«Кроме того, поражались пункты временной дислокации ВСУ, иностранных наёмников и националистических формирований, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Авиацией и средствами ПВО в течение недели сбиты два самолёта МиГ-29, восемь крылатых ракет SCALP-EG (Франция), 25 оперативно-тактических ракет ATACMS (США) и «Точка-У», 18 управляемых авиационных бомб HAMMER (Франция), 13 противорадиолокационных ракет HARM (США), противокорабельная ракета «Нептун», 91 реактивный снаряд HIMARS (США), Vampire и «Ольха», а также 356 беспилотных летательных аппаратов.

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Ситуация на линии фронта

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Север» за указанный период освободили н. п. Старица (Харьковская область), продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и четырёх бригад теробороны и отразили 23 контратаки штурмовых групп ВСУ.

Потери противника за неделю составили до 1840 военнослужащих, а также шесть танков, восемь боевых бронированных машин, 40 автомобилей, 37 орудий полевой артиллерии, четыре боевые машины РСЗО «Град» и Vampire.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии Украины. Также были отражены 15 контратак подразделений четырёх бригад ВСУ и бригады Нацгвардии Украины.

Противник потерял до 2040 военнослужащих, а также два танка, 18 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, две боевые машины РСЗО «Град» и 32 орудия полевой артиллерии, в том числе 14 — западного производства.

Подразделения Южной группировки войск активными действиями в течение недели освободили три населённых пункта: Белогоровку, Клещеевку и Андреевку (ДНР). Также бойцы продолжили продвигаться в глубину обороны противника. При этом было нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ и четырёх бригад теробороны.

Противник потерял за неделю до 3285 военнослужащих, а также семь танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии, из них 27 — западного производства. Уничтожено десять полевых складов боеприпасов ВСУ.

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Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и Нацгвардии Украины. Наряду с этим они отразили 41 контратаку штурмовых групп восьми бригад ВСУ.

За этот период украинские войска потеряли до 2770 военнослужащих, а также танк, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии и 20 боевых бронированных машин, в том числе четыре боевые машины пехоты Marder (ФРГ), пять БМП Bradley и три бронетранспортёра MaxxPro (США).

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны. Они также отразили девять контратак штурмовых групп механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и Нацгвардии Украины.

Потери противника составили до 920 военнослужащих, а также 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из которых десять — западного производства.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесены поражения живой силе и технике двух бригад морской пехоты, трёх бригад ВСУ, двух соединений теробороны, а также бригады Нацгвардии Украины.

Противник потерял до 350 военнослужащих, а также три танка, две боевые бронированные машины, 35 автомобилей, две боевые машины РСЗО «Град» и 24 орудия полевой артиллерии, в том числе семь гаубиц М777 (США) и буксируемую гаубицу FН-70 (Великобритания).