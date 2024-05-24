«Стереотипно-показательное могущество»: как США усиливают давление на грузинские власти из-за закона об иноагентах

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новой политике по введению визовых ограничений в отношении Грузии в связи с законом об иноагентах, который был принят парламентом республики. Вашингтон решил ограничить въезд в США лицам, которые, по его версии, ответственны за подрыв демократии в Грузии из-за принятия этого документа. Кроме того, госсекретарь объявил, что администрация США приступила к масштабному пересмотру американо-грузинского сотрудничества. По мнению экспертов, Вашингтон не устраивает, что парламент Грузии демонстрирует независимый от США курс и политику нейтралитета, а потому он усиливает давление в надежде не потерять окончательно своё влияние на территории этой страны.

США объявили о новой политике по введению визовых ограничений в отношении Грузии в связи с принятием закона об иноагентах, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте американского Госдепа.

«В ответ на эти действия (грузинского парламента, который принял закон об иноагентах. — RT) Госдепартамент вводит новую политику ограничения виз для Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным или причастным к действиям, подрывающим демократию в Грузии, а также к их родственникам. К ним относятся лица, ответственные за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии посредством кампании насилия или запугивания», — говорится в заявлении Блинкена.

Отмечается также, что любой, кто, по версии Вашингтона, подрывает демократические процессы в Грузии, может быть лишён права на получение американской визы и возможности посещать США.

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По словам Блинкена, за последние несколько месяцев правящая партия республики «Грузинская мечта» разработала и приняла закон об «иностранном влиянии», который якобы будет препятствовать реализации свободы объединений и выражения мнений, «стигматизировать организации, служащие гражданам Грузии, и мешать независимым СМИ, обеспечивающим грузинам доступ к высококачественной информации».

«На фоне того, как грузинские граждане стали выражать своё несогласие с законом, мы увидели явные признаки кампании устрашения и применения насилия для подавления мирного инакомыслия», — утверждает американский госсекретарь.

Он назвал это «репрессивной тактикой», используемой для подавления «законного инакомыслия», которая якобы подрывает демократию Грузии и противоречит давно заявленной цели республики, отражённой в её Конституции, о евроатлантической интеграции и стратегическом партнёрстве с Соединёнными Штатами.

Кроме того, госсекретарь объявил, что в связи с принятым грузинским парламентом законом об иноагентах администрация США приступила к масштабному пересмотру американо-грузинского сотрудничества.

«Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят законопроект и предпримут шаги для реализации демократических и евроатлантических устремлений своей страны. Анализируя отношения между нашими странами, при принятии своих решений мы будем учитывать действия Грузии», — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

© AP Photo/Mariam Zuhaib

Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер назвал законопроект об иноагентах в Грузии документом, «вдохновлённым Кремлём». По его версии, в законопроекте якобы содержатся «ложные информационные установки», а его цель — «заставить молчать критиков и уничтожить в Грузии активное гражданское общество».

Политический контекст

Напомним, 14 мая парламент Грузии большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах, который предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, если более 20% их доходов поступают из-за границы. Кроме того, согласно документу, все организации, которые проводят «интересы иностранных сил», должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Это решение грузинского парламента спровоцировало акции протеста. В частности, активисты, выступающие против закона об иноагентах, перекрыли автомобильное движение в центре Тбилиси. В тот же день во время пресс-конференции помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен пригрозил Грузии санкциями в случае, если закон об иноагентах «продвинется вперёд без согласования с нормами ЕС».

Позднее, 18 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая приняла сторону оппозиции, наложила вето на принятый парламентом закон об иностранных агентах, назвав его «русским законом». Однако, как сообщает Sputnik Грузия, парламентарии из правящей партии «Грузинская мечта», обладающей большинством голосов, смогут через четыре недели преодолеть вето Зурабишвили, использовав своё право провести дополнительное чтение законопроекта. По закону вето президента преодолевается принятием решения простым большинством парламента.

Парламент Грузии

© Sputnik/РИА Новости

В свою очередь, 23 мая европейское издание газеты Politico сообщило, что американские сенаторы Джинн Шахин (Демократическая партия) и Джим Риш (Республиканская партия) подготовили законопроект о введении санкций против руководства Грузии за принятие закона об иноагентах. Рестрикции предлагается налагать в том числе за «препятствование евроатлантической интеграции Грузии», а также за коррупцию, нарушения прав человека и «попытки принятия закона об иностранных агентах или за меры, способствующие его принятию». Речь идёт, в частности, о запрете на въезд в США представителям грузинского руководства, а также о заморозке стратегического диалога США — Грузия, в рамках которого обсуждаются вопросы прав человека и безопасности. При этом документ предусматривает выделение не менее $50 млн на проекты в Грузии «в поддержку демократии и верховенства закона», а также на расследование «вредоносного иностранного вмешательства во внутренние дела Грузии».

«Сохранение политического влияния»

Как отметил в разговоре с RT сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, Вашингтон категорически не устраивает тот факт, что правительство Грузии демонстрирует независимый от США курс и политику нейтралитета.

«Именно по этой причине Вашингтон так активно усиливает давление на власти Грузии из-за закона об иноагентах, вводя ограничения. США привыкли к ситуации, что всё грузинское руководство было марионеткой Соединённых Штатов, особенно ярко это проявлялось при Михаиле Саакашвили, когда он был президентом Грузии. Однако теперь у страны есть национально ориентированный парламент, и это вызывает колоссальную обеспокоенность у США. Отсюда и все эти попытки давления, облачённые в санкционные ограничения», — пояснил Блохин.

По его словам, американская администрация рассчитывает, что, вводя рестрикции против грузинских политиков, влияющих на принятие закона об иноагентах, США смогут сменить траекторию развития грузинской политики.

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«Соединённые Штаты буквально вцепились в Грузию, поскольку не хотят терять некогда лояльную к себе страну в подбрюшье России, которую называют своим главным политическим противником. Для США важно сохранить позиции в регионе, поэтому они пытаются любыми способами предотвратить принятие закона об иноагентах», — пояснил Блохин.

Однако в грузинском обществе с текущей политической расстановкой сил такая схема не может быть эффективной, считает Блохин.

«Действия США, связанные с оказанием давления на Грузию, лишь вызовут недовольство в грузинских политических кругах, но не приведут к желаемой цели, несмотря на то что между парламентом республики и президентом Грузии сейчас идёт ожесточённая борьба», — отметил Блохин.

Как пояснил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, грузинский парламент вскоре действительно может преодолеть вето президента республики.

«В то же время США через инструменты различных НКО и НПО могут попытаться реализовать сценарий очередной «цветной революции» в Грузии, направленной на смещение действующего парламента. Причём лозунги наверняка будут примерно такими же, как и в своё время на Украине: о «важности» евроинтеграции и о том, кто мешает этому процессу», — сказал эксперт в комментарии RT.

По словам Семибратова, для США создавшаяся ситуация вокруг закона об иноагентах в Грузии крайне неприятна, поскольку создаёт прецедент, который могут повторить и другие американские союзники.

Как отметил доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов, курс Вашингтона в отношении Грузии соответствует ставшей для США традиционной «политике двойных стандартов».

Протест в Грузии

AP

«Не стоит забывать, что в США действует аналог закона об иностранных агентах и по большому счёту инициатива грузинских парламентариев мало чем в своей сущности от него отличается. В то же время вопрос здесь скорее лежит в сфере обеспечения и сохранения политического влияния американского государства, теряющего статус гегемона, которое обладает стереотипно-показательным могуществом и истеблишментом, над действиями и высказываниями представителей которого последнее время всё больше смеются в мире», — констатировал Ежов в комментарии RT.

Не выглядят уникальными и инициативы США о введении санкций против Грузии из-за закона об иноагентах, считает эксперт.

«Ведь по существу регулирование ограничения иностранного влияния является одной из основ обеспечения национальной безопасности и сохранения суверенитета любого государства, а не инструментом ограничения прав граждан, как это пытается представить американский Госдеп», — заключил Ежов.