Политолог Шаповалов назвал «идеологической обработкой» новый проект США в отношении Грузии

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал программу по подготовке школьных учителей в Грузии, которую намерено запустить Американское агентство по международному развитию (USAID).

По мнению политолога, США не интересно качество жизни и качество образования в Грузии.

«Для США важно, чтобы Грузия находилась в орбите влияния Вашингтона. Для этого необходима идеологическая обработка всех граждан, особенно подрастающего поколения, школьников», — считает Шаповалов.

Он отметил, что несмотря на то, что действующее грузинское правительство лояльно к Западу, «Грузия не включилась в санкционную борьбу с Россией».

«Это вызывает серьёзные опасения у Вашингтона, потому что для США важно, чтобы страны по периметру России, в том числе Грузия, Украина, Молдавия не просто заявляли о своей лояльности и зависимости от США, но также и активно боролись против России», — уточнил политолог.

Эксперт считает, что Вашингтон планирует с помощью программы «переформатировать общественное сознание грузинского общества и сделать бы его более податливым к манипуляциям со стороны США».

Ранее стало известно, что USAID займётся подготовкой школьных учителей в Грузии.