В Анапе школьник утонул, спасая друга

Школьник утонул в Анапе, спасая друга после последнего звонка.

Об этом пишет прокуратура Краснодарского края.

«По предварительным сведениям установлено, что группа подростков без сопровождения взрослых купались рядом с пирсом одного из пляжей Анапы. В ходе купания один из подростков (2008 г. р.) утонул», — говорится в сообщении.

Организована процессуальная проверка.

Ранее Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту гибели подростка во время пожара в дачном доме в Братском районе.