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В Анапе школьник утонул, спасая друга

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Школьник утонул в Анапе, спасая друга после последнего звонка.
В Анапе школьник утонул, спасая друга
  • РИА Новости

Об этом пишет прокуратура Краснодарского края.

«По предварительным сведениям установлено, что группа подростков без сопровождения взрослых купались рядом с пирсом одного из пляжей Анапы. В ходе купания один из подростков (2008 г. р.) утонул», — говорится в сообщении.

Организована процессуальная проверка.

Ранее Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту гибели подростка во время пожара в дачном доме в Братском районе.

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