Посол: Лукашенко и Путин обсудили поиск рыночных ниш для инвестпроектов
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о поиске новых рыночных ниш для инвестпроектов.
- РИА Новости
Об этом сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой, пишет БЕЛТА.
Он назвал состоявшиеся переговоры глав государств конструктивными.
Ранее Путин отмечал, что Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности.
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