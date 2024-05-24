Посол: Лукашенко и Путин обсудили поиск рыночных ниш для инвестпроектов

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о поиске новых рыночных ниш для инвестпроектов.

РИА Новости

Об этом сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой, пишет БЕЛТА. Он назвал состоявшиеся переговоры глав государств конструктивными. Ранее Путин отмечал, что Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности.