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Посол: Лукашенко и Путин обсудили поиск рыночных ниш для инвестпроектов

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Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о поиске новых рыночных ниш для инвестпроектов.
Посол: Лукашенко и Путин обсудили поиск рыночных ниш для инвестпроектов
  • РИА Новости

Об этом сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой, пишет БЕЛТА.

Он назвал состоявшиеся переговоры глав государств конструктивными.

Ранее Путин отмечал, что Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности.

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