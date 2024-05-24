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Лукашенко: на Украине достаточно желающих возглавить страну

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящий момент на Украине достаточно желающих возглавить страну.
Лукашенко: на Украине достаточно желающих возглавить страну
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время совместной с президентом России Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров.

«Там сегодня и среди военных, и среди гражданских желающих возглавить страну и повести её по-новому на войну и против войны достаточно», — указал белорусский лидер.

Он также отметил, что нынешний год «определит многое» в жизни Украины.

Ранее Лукашенко выразил уверенность в том, что без мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта Украина с течением времени утратит свою государственность.

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