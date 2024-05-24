Лукашенко: на Украине достаточно желающих возглавить страну
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал во время совместной с президентом России Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров.
«Там сегодня и среди военных, и среди гражданских желающих возглавить страну и повести её по-новому на войну и против войны достаточно», — указал белорусский лидер.
Он также отметил, что нынешний год «определит многое» в жизни Украины.
Ранее Лукашенко выразил уверенность в том, что без мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта Украина с течением времени утратит свою государственность.