Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящий момент на Украине достаточно желающих возглавить страну.

Соответствующее заявление он сделал во время совместной с президентом России Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров.

«Там сегодня и среди военных, и среди гражданских желающих возглавить страну и повести её по-новому на войну и против войны достаточно», — указал белорусский лидер.

Он также отметил, что нынешний год «определит многое» в жизни Украины.

Ранее Лукашенко выразил уверенность в том, что без мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта Украина с течением времени утратит свою государственность.