Лукашенко: без мирных переговоров Украина утратит свою государственность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что без проведения мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта Украина с течением времени утратит свою государственность.

Об этом белорусский лидер сказал в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании.

«Если сейчас не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит свою государственность», — цитирует его РИА Новости.

Лукашенко допустил, что со временем Украина вообще может прекратить своё существование.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, однако вести какой-либо диалог с Зеленским нет смысла.