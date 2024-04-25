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Лукашенко: без мирных переговоров Украина утратит свою государственность

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что без проведения мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта Украина с течением времени утратит свою государственность.
Лукашенко: без мирных переговоров Украина утратит свою государственность
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Об этом белорусский лидер сказал в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании.

«Если сейчас не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит свою государственность», — цитирует его РИА Новости.

Лукашенко допустил, что со временем Украина вообще может прекратить своё существование. 

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, однако вести какой-либо диалог с Зеленским нет смысла.

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