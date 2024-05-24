Лавров: российские послы периодически приезжают на консультации в Москву
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя вызов в Москву российского посла в Армении Сергея Копыркина, заявил, что российские послы периодически приезжают на консультации в Москву.
- РИА Новости
«Послы периодически приезжают на консультации», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России вызвало своего посла в Армении Сергея Копыркина в Москву для консультаций.
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