Лавров: российские послы периодически приезжают на консультации в Москву

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя вызов в Москву российского посла в Армении Сергея Копыркина, заявил, что российские послы периодически приезжают на консультации в Москву.

РИА Новости