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Мосбиржа 12 сентября начнёт торги узбекским сумом

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Московская биржа с 12 сентября запустит торги валютной парой «узбекский сум — рубль».
Мосбиржа 12 сентября начнёт торги узбекским сумом
  • Gettyimages.ru

«12 сентября 2022 года на валютном рынке Московской биржи начинаются торги валютной парой «узбекский сум — российский рубль» (UZS/RUB)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая валютная пара расширит торговые возможности участников рынка и станет дополнительным стимулом к развитию расчётов в национальных валютах.

В июне директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин сообщал, что Мосбиржа планирует в ближайшие месяцы запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом.

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