Мосбиржа планирует запустить торги драмом, сумом и дирхамом

Московская биржа планирует в ближайшие месяцы запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом.

«В ближайшие месяцы мы планируем запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом. Мы видим интерес к этим валютам и понимаем, что в них будет ликвидность», — сказал в интервью РИА Новости директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин.

По его словам, по мере решения ряда технических вопросов эти пары будут запускаться.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская и китайская стороны намерены нарастить использование рубля и юаня в своих расчётах.