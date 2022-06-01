Лавров: Россия и КНР намерены нарастить использование рубля и юаня в своих расчётах

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская и китайская стороны намерены нарастить использование рубля и юаня в своих расчётах.
Лавров: Россия и КНР намерены нарастить использование рубля и юаня в своих расчётах
  • Gettyimages.ru
  • © Pawinee Jaruwaranon / EyeEm

Соответствующее заявление он сделал в ходе VII Международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

«В условиях, когда США и Евросоюз превратили свои валюты в инструмент шантажа, мы намерены развивать независимую финансовую инфраструктуру, существенно наращивать использование рубля и юаня в расчётах между нашими государствами. На их долю уже приходится четверть нашего товарооборота», — цитирует его РИА Новости.

Ранее «Известия» писали со ссылкой на данные Мосбиржи, что в марте — апреле текущего года в России зафиксировали взрывной рост спроса на неосновные валюты.

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