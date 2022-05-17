Мосбиржа сообщила о резком росте спроса на неосновные валюты

Короткая ссылка
Согласно данным Мосбиржи, в марте — апреле текущего года в России зафиксировали взрывной рост спроса на неосновные валюты.
Мосбиржа сообщила о резком росте спроса на неосновные валюты
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Об этом пишут «Известия».

В этом году по сравнению с мартом — апрелем прошлого оборот по операциям физлиц с турецкой лирой увеличился в 20 раз, с юанем — в 182, с казахстанским тенге — в 20 тыс. раз.

Также отмечается, что частные инвесторы впервые начали совершать сделки с белорусским рублём.

«Мы наблюдаем смещение интереса физлиц с традиционно популярной пары USD/RUB в сторону других валют. При этом объём операций физлиц по EUR/RUB в апреле 2022 года был примерно на уровне прошлогоднего», — подчеркнули на площадке.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить