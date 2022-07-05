Специалист по энергетике Скрябин рассказал о перспективах спроса на нефть в Азии

Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», рассказал о перспективах спроса на нефть в Азии.

«Основными конкурентами России в поставках нефти Китаю и Индии являются Саудовская Аравия, Иран, Оман. Дисконт цены иранской нефти к сорту Brent составляет порядка $10 за баррель, российской Urals — около $30 за баррель. Отталкиваясь от этих значений, можно заявить о ценовом преимуществе нефти российского происхождения», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его прогнозу, в дальнейшем показатели дисконтов иранской и российской нефти могут составить около $20 за баррель.

Как отметил Скрябин, с учётом инициативы Китая о возможном увеличении объёмов стратегических запасов нефти будет формироваться дополнительный спрос, который составит до 1 млрд баррелей.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о сотрудничестве Индии с Россией и Европой в сфере энергетики.