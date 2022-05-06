Салливан заявил, что занимается в основном вопросами заключённых американцев в России

Основная деятельность американской дипмиссии в России сейчас сводится к разрешению вопросов находящихся под стражей граждан США, заявил посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан в интервью CNN.

«Я время от времени контактирую с министерством иностранных дел (России. — RT) прежде всего насчёт находящихся под стражей американских граждан, это одно из моих главных занятий в настоящее время», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам Салливана, посольство работает по вопросам координации NASA и «Роскосмоса» и поддерживает функционирование посольства.

Российское Министерство иностранных дел ранее сообщило, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на заключённого в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.