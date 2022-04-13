Руководство ОЭСР приостановило членство России в Агентстве по ядерной энергии
«Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР было приостановлено 11 апреля после решения руководящего органа ОЭСР. Россия была соответствующим образом проинформирована, и приостановка вступит в силу 11 мая», — сообщается в пресс-релизе агентства.
В феврале ОЭСР объявила о прекращении процесса присоединения к ней России.
Организация также сообщила о закрытии офиса в Москве.
Ранее посол в США Анатолий Антонов заявил, что действия России в рамках специальной военной операции на Украине не создают угрозу ядерной безопасности.