Малайзия и Вьетнам не станут поддерживать антироссийские санкции

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Малайзия и Вьетнам не поддержат антироссийские санкции, заявил малайзийский премьер-министр Исмаил Сабри Яакоб.
Малайзия и Вьетнам не станут поддерживать антироссийские санкции
  • © РИА Новости / Файед Эль-Гезири

Он отметил, что в рамках диалога со своим коллегой из Вьетнама Фам Винь Чинемом обсудил российско-украинский вопрос. Стороны договорились сохранять нейтралитет.

«Что касается санкций против России, мы не поддерживаем эти ограничения, как и вообще любые односторонние санкции. Мы признаём только санкции, наложенные Советом Безопасности ООН», — цитирует Яакоба агентство Bernama.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против санкций в отношении российских энергоресурсов.

До этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страна не меняет решения об отказе от поддержки антироссийских санкций, несмотря на внешнеполитическое давление.

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