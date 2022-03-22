Малайзия и Вьетнам не станут поддерживать антироссийские санкции

Малайзия и Вьетнам не поддержат антироссийские санкции, заявил малайзийский премьер-министр Исмаил Сабри Яакоб.

Он отметил, что в рамках диалога со своим коллегой из Вьетнама Фам Винь Чинемом обсудил российско-украинский вопрос. Стороны договорились сохранять нейтралитет.

«Что касается санкций против России, мы не поддерживаем эти ограничения, как и вообще любые односторонние санкции. Мы признаём только санкции, наложенные Советом Безопасности ООН», — цитирует Яакоба агентство Bernama.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против санкций в отношении российских энергоресурсов.

До этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страна не меняет решения об отказе от поддержки антироссийских санкций, несмотря на внешнеполитическое давление.