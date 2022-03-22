Малайзия и Вьетнам не станут поддерживать антироссийские санкции
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Он отметил, что в рамках диалога со своим коллегой из Вьетнама Фам Винь Чинемом обсудил российско-украинский вопрос. Стороны договорились сохранять нейтралитет.
«Что касается санкций против России, мы не поддерживаем эти ограничения, как и вообще любые односторонние санкции. Мы признаём только санкции, наложенные Советом Безопасности ООН», — цитирует Яакоба агентство Bernama.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против санкций в отношении российских энергоресурсов.
До этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страна не меняет решения об отказе от поддержки антироссийских санкций, несмотря на внешнеполитическое давление.