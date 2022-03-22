МИД Венгрии выступил против санкций по энергоресурсам из России

Короткая ссылка
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против санкций в отношении российских энергоресурсов.

Об этом информирует РИА Новости.

«Венгрия однозначно относится к санкциям против поставок энергоресурсов как к красной линии», — сказал он в ходе видеообращения в соцсетях по итогам совета глав МИД стран ЕС. 

По его словам, венгерская сторона не поддержит санкции, ставящие под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии.

Также он выступил против закрытия воздушного пространства над Украиной и отправки в эту страну миротворческой миссии.

Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что Европе следует покончить с зависимостью от российских энергоресурсов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить