МИД Венгрии выступил против санкций по энергоресурсам из России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против санкций в отношении российских энергоресурсов.

Об этом информирует РИА Новости.

«Венгрия однозначно относится к санкциям против поставок энергоресурсов как к красной линии», — сказал он в ходе видеообращения в соцсетях по итогам совета глав МИД стран ЕС.

По его словам, венгерская сторона не поддержит санкции, ставящие под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии.

Также он выступил против закрытия воздушного пространства над Украиной и отправки в эту страну миротворческой миссии.

Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что Европе следует покончить с зависимостью от российских энергоресурсов.